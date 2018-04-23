За «российскую угрозу» заплатят жители Великобритании

«Мы должны реалистично смотреть на те проблемы, которые нам создает Россия, это намного более серьезные проблемы, чем те, с которыми мы сталкивались в случае с повстанцами в Ираке и Афганистане», — сказал он.

Именно по этой причине, подчеркнул министр, британские власти инвестируют в обновление вооруженных сил. «Мы модернизируем оборонную программу для того, чтобы предоставить нужные средства для наших вооруженных сил, чтобы они могли противостоять возросшей угрозе», — сказал Уильямсон.

Ранее посольство РФ в Лондоне заявило о том, что в основе «оголтелой антироссийской кампании» Лондона лежит желание выколотить деньги из британских налогоплательщиков на новые расходы.