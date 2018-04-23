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За «российскую угрозу» заплатят жители Великобритании
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За «российскую угрозу» заплатят жители Великобритании 

BFM.RU 1 час назад
Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что Россия представляет в настоящий момент более серьезную угрозу для Великобритании, чем повстанцы в Ираке и Афганистане. Об этом он сказал, выступая в палате общин британского парламента, передает ТАСС.
«Мы должны реалистично смотреть на те проблемы, которые нам создает Россия, это намного более серьезные проблемы, чем те, с которыми мы сталкивались в случае с повстанцами в Ираке и Афганистане», — сказал он.
Именно по этой причине, подчеркнул министр, британские власти инвестируют в обновление вооруженных сил. «Мы модернизируем оборонную программу для того, чтобы предоставить нужные средства для наших вооруженных сил, чтобы они могли противостоять возросшей угрозе», — сказал Уильямсон.
Ранее посольство РФ в Лондоне заявило о том, что в основе «оголтелой антироссийской кампании» Лондона лежит желание выколотить деньги из британских налогоплательщиков на новые расходы.
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