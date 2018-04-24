Посольство России организовало голосование после заявления министра обороны Великобритании 

Посольство России в Великобритании организовало на своей странице в Twitter голосование после заявления британского министра обороны Гэвина Уильямсона.
«Министр обороны Гэвин Уильямсон сказал: «Россия является большей проблемой, чем боевики в Ираке и Афганистане». Как думаете, что действительно является большей проблемой?» — говорится в сообщении.
На выбор даны три варианта: Россия, террористы «Исламского государства»* или опрометчивые разговоры министра обороны.
Ранее посольство России в Великобритании подвело итоги голосования на тему расследований дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и смерти соратника Бориса Березовского Николая Глушкова.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.