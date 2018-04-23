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Глава британского Минобороны назвал РФ большей угрозой, чем повстанцы Ирака и Афганистана
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Глава британского Минобороны назвал РФ большей угрозой, чем повстанцы Ирака и Афганистана 

ТАСС 2 часа назад
ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что Россия представляет в настоящий момент более серьезную угрозу для Великобритании, чем повстанцы в Ираке и Афганистане. Об этом он заявил в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента.
"Мы должны быть реалистично смотреть на те проблемы, которые нам создает Россия, это намного более серьезные проблемы, чем те, с которыми мы сталкивались в случае с повстанцами в Ираке и Афганистане", — сказал он.
"Картина угроз изменилась, они значительно обострились с 2010 года и даже с 2015 года", — отметил министр.
Именно по этой причине, подчеркнул он, британские власти инвестируют в обновление вооруженных сил. «Мы модернизируем оборонную программу для того, чтобы представить нужные средства для наших вооруженных сил, чтобы они могли противостоять возросшей угрозе», — сказал Уильямсон.
Ранее посольство РФ в Лондоне заявило о том, что в основе «оголтелой антироссийской кампании» Лондона лежит желание выколотить деньги из британских налогоплательщиков на новые расходы.
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