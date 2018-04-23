Глава британского Минобороны назвал РФ большей угрозой, чем повстанцы Ирака и Афганистана

"Мы должны быть реалистично смотреть на те проблемы, которые нам создает Россия, это намного более серьезные проблемы, чем те, с которыми мы сталкивались в случае с повстанцами в Ираке и Афганистане", — сказал он.

"Картина угроз изменилась, они значительно обострились с 2010 года и даже с 2015 года", — отметил министр.

Именно по этой причине, подчеркнул он, британские власти инвестируют в обновление вооруженных сил. «Мы модернизируем оборонную программу для того, чтобы представить нужные средства для наших вооруженных сил, чтобы они могли противостоять возросшей угрозе», — сказал Уильямсон.

Ранее посольство РФ в Лондоне заявило о том, что в основе «оголтелой антироссийской кампании» Лондона лежит желание выколотить деньги из британских налогоплательщиков на новые расходы.