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Постпред РФ при ОЗХО рассказал, зачем США «химическая повестка» в Сирии
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Постпред РФ при ОЗХО рассказал, зачем США «химическая повестка» в Сирии 

Российская Газета 20 апреля 2018
США использую химическую повестку лишь с той целью, чтобы произвести переворот в Сирии. Об этом заявил в интервью программе НТВ «Итоги недели» постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Шульгин напомнил, что подобный сценарий уже хорошо известен истории. «Везде, где проходятся катком (США — прим.), — везде разрушения и хаос. Залезли в Ирак — десятки тысяч людей погибли, до сих пор страна не может оправиться от последствий так называемой гуманитарной интервенции. Затем разрушили Ливию, превратили в черную дыру… Сейчас пытаются такой же сценарий провернуть в Сирии», — отметил российский постпред при ОЗХО.
Шульгин уверен, что свержение сирийского президента Башара Асада — приоритетная задача Штатов. «Химическая» повестка дня — это только предлог. Все, что они предлагают, имеет только одну цель — загнать сирийское правительство в угол и добиться смены режима Асада", — подчеркнул Шульгин.
Напомним, ранее глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил, что Россия осуждает шаги некоторых западных стран, направленные на развал сирийского государства. «Мы не приемлем тех попыток, которые мы наблюдаем в контексте геополитической инженерии, попыток, нацеленных на то, чтобы Сирию развалить, создать там присутствие внерегиональных сил на веки вечные», — отметил министр иностранных дел РФ.
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