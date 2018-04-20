Постпред РФ при ОЗХО рассказал, зачем США «химическая повестка» в Сирии

США использую химическую повестку лишь с той целью, чтобы произвести переворот в Сирии. Об этом заявил в интервью программе НТВ «Итоги недели» постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Шульгин напомнил, что подобный сценарий уже хорошо известен истории. «Везде, где проходятся катком (США — прим.), — везде разрушения и хаос. Залезли в Ирак — десятки тысяч людей погибли, до сих пор страна не может оправиться от последствий так называемой гуманитарной интервенции. Затем разрушили Ливию, превратили в черную дыру… Сейчас пытаются такой же сценарий провернуть в Сирии», — отметил российский постпред при ОЗХО.

Шульгин уверен, что свержение сирийского президента Башара Асада — приоритетная задача Штатов. «Химическая» повестка дня — это только предлог. Все, что они предлагают, имеет только одну цель — загнать сирийское правительство в угол и добиться смены режима Асада", — подчеркнул Шульгин.

Напомним, ранее глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил, что Россия осуждает шаги некоторых западных стран, направленные на развал сирийского государства. «Мы не приемлем тех попыток, которые мы наблюдаем в контексте геополитической инженерии, попыток, нацеленных на то, чтобы Сирию развалить, создать там присутствие внерегиональных сил на веки вечные», — отметил министр иностранных дел РФ.