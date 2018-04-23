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Глава МИД Британии заявил, что страны G7 создадут спецгруппу для изучения «поведения РФ»
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Глава МИД Британии заявил, что страны G7 создадут спецгруппу для изучения «поведения РФ» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ОТТАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи намерены создать спецгруппу для изучения действий России, которые могут затрагивать мировое сообщество. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который принимает участие в саммите глав внешнеполитических ведомств G7 в канадском Торонто.
"Мы очень много говорили о России вчера и решили сделать одну вещь, — сказал он. — Мы собираемся создать специальную группу G7, которая будет следить за поведением России". По словам Джонсона, группа будет отслеживать, в частности, такие аспекты, как деятельность РФ в мировом киберпространстве, распространение дезинформации и даже «возможные попытки убийства [каких-либо личностей]». Министр отметил, что после инцидента в британском Солсбери 28 стран поддержали Соединенное Королевство и приняли решение «о высылке российских шпионов».
4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран «в знак солидарности» с Великобританией решил выслать в общей сложности более ста российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.
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