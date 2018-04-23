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Россия поставила США серьезное условие
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Россия поставила США серьезное условие 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что возможность продления договора СНВ будет рассмотрена лишь после выполнения США всех обязательств по соглашению.
«Речь о возможности продления СНВ еще на пять лет может идти только тогда, когда США четко выполнят свои обязательства в рамках этого договора. Пока они этого не делают», — сказал Ермаков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что разработка Россией новых вооружений — это реакция на обострение геополитической обстановки. «Никому Россия ничем не угрожает. Развитие арсеналов — это обычный процесс для обычного государства. Мы были вынуждены реагировать на обострение ситуации в мире», — подчеркнул глава департамента.
По его словам, действия США угрожают целостности договора о нераспространении ядерного оружия. «Что реально угрожает ДНЯО и многим другим договоренностям — это упорное нежелание американцев выполнять статьи 1 и 2 и продолжение так называемых nuclear sharing, когда США по существу заставляют неядерные государства НАТО участвовать в тренировках по отработке ядерных ударов по России», — добавил Ермаков. В январе президент России Владимир Путин призвал США задуматься о продлении договора СНВ. Американский посол в Москве Джон Хантсман заявлял, что Россия и США «позитивно» работают над Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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