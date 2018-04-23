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СБУ объявила о задержании «доверенного лица Путина»
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СБУ объявила о задержании «доверенного лица Путина» 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании СБУ украинской подданной, которая якобы была доверенным лицом президента России Владимира Путина.
«Сегодня на КПВВ «Чонгар» в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены, главным управлением СБУ в АР Крым и Севастополе в рамках процессуального руководства прокуратуры АР Крым задержана гражданка Украины», — написал Луценко в своем Facebook.
Генпрокурор утверждает, что задержанная «незаконно организовала и проводила» в Крыму сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента России. По его словам, она являлась сотрудником общественной организации «Волонтеры Победы» и доверенным лицом Путина.
«Таким образом, данная гражданка Украины (…) предоставила содействие России и неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» в проведении подрывной деятельности против Украины на ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности», — добавил Луценко.
Он отметил, что сейчас в отношении задержанной готовится «уведомление о подозрении».
В марте прокуратура на Украине возбудила уголовное дело в отношении организаторов выборов президента России на территории республики Крым. Тогда же Киев передал в ЕС список организаторов проведения выборов в Крыму.
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