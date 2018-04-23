СБУ объявила о задержании «доверенного лица Путина»

«Сегодня на КПВВ «Чонгар» в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены, главным управлением СБУ в АР Крым Севастополе в рамках процессуального руководства прокуратуры АР Крым задержана гражданка Украины», — написал Луценко в своем Facebook.

Генпрокурор утверждает, что задержанная «незаконно организовала и проводила» в Крыму сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента России. По его словам, она являлась сотрудником общественной организации «Волонтеры Победы» и доверенным лицом Путина.

«Таким образом, данная гражданка Украины (…) предоставила содействие России и неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» в проведении подрывной деятельности против Украины на ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности», — добавил Луценко.

Он отметил, что сейчас в отношении задержанной готовится «уведомление о подозрении».