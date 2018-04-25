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МИД ФРГ: без участия России не будет политического решения сирийского кризиса
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МИД ФРГ: без участия России не будет политического решения сирийского кризиса 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
БЕРЛИН, 25 апреля. /ТАСС/. МИД Германии рассчитывает на конструктивное участие России в международных усилиях по решению сирийского кризиса, без Москвы невозможно будет найти решение.
Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Райнер Бройль.
"Я убежден, что мы нуждаемся в политическом процессе, в политическом решении, и его не будет без привлечения России", — сказал он.
Бройль также подчеркнул важность Совбеза ООН, как органа, который может способствовать миру в арабской республике. «Мы делаем ставку на то, чтобы этот орган оставался дееспособным», — добавил он.
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