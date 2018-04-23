Главы МИД «Большой семерки» призовут Россию к участию в урегулировании кризиса в Сирии

Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что главы МИД «Большой семерки» (G7) призовут Россию внести свой вклад в урегулирование кризиса в Сирии

— Снова складывается ситуация, при которой без участия России не получится политического решения сирийского кризиса…, и поэтому Россия должна внести свой вклад это решение, — сказал Хайко Маас, отвечая на вопрос о содержании финального сообщения по итогам встречи.

Кроме того, он заявил о том, что европейские лидеры планируют предупредить президента США Дональда Трампа о предполагаемом значительном ухудшении ситуации вокруг иранского вопроса в случае выхода США из иранской ядерной сделки, передает агентство Reuters

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