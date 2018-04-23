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Минобороны Великобритании привлечёт почти 200 военных к дезинфекции в Солсбери
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Минобороны Великобритании привлечёт почти 200 военных к дезинфекции в Солсбери 

RT на русском 1 час назад
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что ведомство привлечёт 192 военнослужащих к обеззараживанию территории в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Также он отметил, что £48 млн будет выделено для химической лаборатории в Портон-Дауне.
«Мы усиливаем методы сдерживания и оборонную политику, в особенности через НАТО, для сдерживания российской агрессии», — также приводятся его слова в аккаунте Минобороны Великобритании в Twitter.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон «не торопиться с уничтожением улик» по делу Скрипаля.
RT на русском: последние новости
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