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Президенты США и Финляндии подтвердили важность укрепления безопасности в Арктике
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Президенты США и Финляндии подтвердили важность укрепления безопасности в Арктике 

ТАСС 45 минут назад
ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинистё в понедельник во время телефонного разговора подтвердили важность укрепления безопасности в Арктике. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.
"Лидеры обсудили планы Финляндии на протяжении оставшегося срока ее председательства в Арктическом совете. Оба лидера подтвердили важнейшее значение укрепления безопасности в Арктике", — говорится в документе.
Как ранее отметили в канцелярии финского президента, главы государств обсудили международную ситуацию и, в частности, Арктический регион. Ниинистё также выразил надежду на то, что встречи Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоятся на этой неделе, будут плодотворными.
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