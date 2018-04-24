Президенты США и Финляндии подтвердили важность укрепления безопасности в Арктике

ВАШИНГТОН, 23 апреля. / ТАСС /. Американский лидер Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинистё в понедельник во время телефонного разговора подтвердили важность укрепления безопасности в Арктике. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Лидеры обсудили планы Финляндии на протяжении оставшегося срока ее председательства в Арктическом совете. Оба лидера подтвердили важнейшее значение укрепления безопасности в Арктике", — говорится в документе.