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Страны G7 призвали воссоздать механизм ООН по расследованию химатак в Сирии
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Страны G7 призвали воссоздать механизм ООН по расследованию химатак в Сирии 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Страны G7 сожалеют, что Россия заблокировала работу совместного механизма ООН по расследованию (СМР) химических атак в Сирии и призывают создать новый такой механизм.
"Мы сожалеем, что Россия наложила вето на продление мандата СМР, а также наложила вето на недавний проект резолюции СБ ООН, направленный на создание независимого механизма расследования применения химического оружия в Сирии. Мы подчеркиваем важность создания механизма-преемника СМР, которому бы СБ ООН поручил устанавливать, кто применял химическое оружие в Сирии", — говорится в заявлении министров по итогам встречи в Торонто.
Ранее был создан совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию нескольких случаев применения химоружия в Сирии, он представил СБ ООН доклад по инцидентам, в котором говорилось, что правительственными силами был применен зарин, а боевики ИГ* использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных «со стороны». Москва также заявляла, что готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию химатак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.
В 2017 году Россия применила право вето во время голосования по продлению сроков работы механизма ООН-ОЗХО.
* Запрещенная в России террористическая организация
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