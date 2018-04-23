Страны G7 объявили создание спецгруппы для изучения «пагубного поведения» России

"Мы решили учредить группу G7 по изучению российского… пагубного поведения", — сказал Джонсон.

Reuters уточняет, что страны G7 согласились быть «бдительными» относительно действий российских властей.