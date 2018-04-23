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Страны G7 объявили создание спецгруппы для изучения «пагубного поведения» России
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Страны G7 объявили создание спецгруппы для изучения «пагубного поведения» России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны-участницы «большой семерки» (G7) намерены создать специальную группу для анализа «пагубного поведения» России, передает РИА «Новости».
"Мы решили учредить группу G7 по изучению российского… пагубного поведения", — сказал Джонсон.
Reuters уточняет, что страны G7 согласились быть «бдительными» относительно действий российских властей.
Ранее в Госдепе США заявили, что страны G7 открыты к диалогу с Россией. Однако, по словам представителя Государственного департамента, G7 также возлагает на Россию ответственность за «злонамеренные действия» и усилия по «дестабилизации» других государств.
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