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Страны G7 создали спецгруппу «по изучению поведения России», заявил Джонсон
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На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

Страны G7 создали спецгруппу «по изучению поведения России», заявил Джонсон 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ГЛАВА МИД ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНЫ G7 СОЗДАЛИ СПЕЦГРУППУ «ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ РОССИИ» — АГЕНТСТВО РЕЙТЕР
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