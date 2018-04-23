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Страны G7 создали спецгруппу «по изучению поведения России», заявил Джонсон
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Страны G7 создали спецгруппу «по изучению поведения России», заявил Джонсон
РИА Новости
1 час назад
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ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНЫ G7 СОЗДАЛИ СПЕЦГРУППУ «ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
РОССИИ
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