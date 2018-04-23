Эксперт Сергей Орджоникидзе заявил, что надо менять Устав ООН

Экс‐заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе отметил, что устав Организации Объединенных Наций устарел и его необходимо реформировать. Об этом сообщило ИА НСН.

Сергей Орджоникидзе рассказал, что при принятии Устава в 1945 году большинство нынешних членов ООН попросту отсутствовали.

Генсек прав, что нужны реформы. Я об этом 20 лет слышу. Как только отношения в мире становятся напряженными, это проявляется и в ООН, прежде всего, в Совете Безопасности. США начинают давить на Северную Корею , а те начинают обзаводиться ядерным оружием. Это будет бесконечная история, причем не только в отношении Северной Кореи

— Сергей Орджоникидзе.

Эксперт подчеркнул, что чем больше власти США прибегают к угрозе применения силы, тем больше государств начинает думать о собственной безопасности.

По мнению Орджоникидзе, именно со стороны генсека ООН должны звучать идеи по реформированию Устава.

Я думаю, что в конечном итоге,

государства-члены

будут сами разбираться [с реформированием]. Вместо того, чтобы очевидные мысли изрекать, лучше бы генсек сделал бы какие-то официальные предложения

— Сергей Орджоникидзе.