Эксперт Сергей Орджоникидзе заявил, что надо менять Устав ООН 

Экс‐заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе отметил, что устав Организации Объединенных Наций устарел и его необходимо реформировать. Об этом сообщило ИА НСН.
Сергей Орджоникидзе рассказал, что при принятии Устава в 1945 году большинство нынешних членов ООН попросту отсутствовали.
Генсек прав, что нужны реформы. Я об этом 20 лет слышу. Как только отношения в мире становятся напряженными, это проявляется и в ООН, прежде всего, в Совете Безопасности. США начинают давить на Северную Корею, а те начинают обзаводиться ядерным оружием. Это будет бесконечная история, причем не только в отношении Северной Кореи
— Сергей Орджоникидзе.
Эксперт подчеркнул, что чем больше власти США прибегают к угрозе применения силы, тем больше государств начинает думать о собственной безопасности.
По мнению Орджоникидзе, именно со стороны генсека ООН должны звучать идеи по реформированию Устава.
Я думаю, что в конечном итоге,
государства-члены
будут сами разбираться [с реформированием]. Вместо того, чтобы очевидные мысли изрекать, лучше бы генсек сделал бы какие-то официальные предложения
— Сергей Орджоникидзе.
29 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал отношения США и России близкими к «холодной войне».