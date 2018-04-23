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Захарова прокомментировала события в Армении
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Захарова прокомментировала события в Армении 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей личной страничке в Facebook прокомментировала события в Армении.
"Армения, Россия всегда с тобой!" — написала дипломат.
Захарова назвала великим народ, который способен объединяться в трудные исторические моменты и не терять взаимного уважения, невзирая на разногласия.
Напомним, что днем 23 апреля подал в отставку премьер-министр Армении Серж Саргсян после массовых протестных митингов, организованных депутатами фракции Национального собрания "Елк".
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