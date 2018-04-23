Макрон оправдался перед Путиным

«Президент республики переговорил сегодня утром по телефону с Владимиром Путиным, президентом России. Макрон напомнил о законных рамках операции, проведённой 14 апреля вместе с Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством», — цитирует ТАСС сообщение.

Также уточняется, что лидер Франции настаивал на том, что таким образом, Запад хотел сорвать программу по производству химического оружия.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что главы стран обсудили в Сирии.

Президент России во время беседы подчеркнул, что сделанное США и его союзниками стало «грубейшим нарушением международного права». Атака привела к дополнительному осложнению сирийского урегулирования.