Макрон оправдался перед Путиным 

Французский президент Эммануэль Макрон заявил по телефону российскому лидеру Владимиру Путину, что авиаудар США, Великобритании и Франции по Сирии был проведён на законных основаниях. Слова главы республики рядом специалистов были восприняты, как оправдание.
«Президент республики переговорил сегодня утром по телефону с Владимиром Путиным, президентом России. Макрон напомнил о законных рамках операции, проведённой 14 апреля вместе с Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством», — цитирует ТАСС сообщение.
Также уточняется, что лидер Франции настаивал на том, что таким образом, Запад хотел сорвать программу по производству химического оружия.
В Кремле, в свою очередь, заявили, что главы стран обсудили в Сирии.
Президент России во время беседы подчеркнул, что сделанное США и его союзниками стало «грубейшим нарушением международного права». Атака привела к дополнительному осложнению сирийского урегулирования.