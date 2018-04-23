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Лавров заявил, что Россия готова углублять сотрудничество с Китаем
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Лавров заявил, что Россия готова углублять сотрудничество с Китаем 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в понедельник заявил, что Москва придаёт большое значение двусторонним отношениям и готова углублять их в различных сферах.
"Россия придаёт большую значимость развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства с КНР, готова углублять двустороннее сотрудничество во всех сферах", — заявил Лавров, слова которого приводит МИД КНР.
Сообщается, что российский министр также отметил, что Москва, как и Пекин, уважает международное право и Устав ООН и согласна с тем, что стороны должны углублять координацию в рамках многосторонних механизмов.
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