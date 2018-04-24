ЛОНДОН, 24 апреля. /ТАСС/. Великобритания призывает к политическому урегулированию конфликта в Сирии и выступает за скорейшее разрешение гуманитарного кризиса в этой стране. Об этом во вторник сообщила пресс-служба британского министерства по вопросам международного развития, опубликовавшая выдержки из речи его главы Пенни Мордонт, которая выступит в среду в Брюсселе на конференции в поддержку САР.
Мордонт полагает, что случаи использования Россией права вето в Совете Безопасности ООН стали «зеленым светом» для совершения сирийским президентом Башаром Асадом «жестоких преступлений против прав человека». «Мы здесь для того, чтобы удовлетворить неотложные гуманитарные потребности в Сирии и в регионе в целом. Но все мы знаем, что единственным решением прекращения страданий в Сирии является политическое урегулирование», — приводит ее слова пресс-служба.
Во вторник открывается вторая по счету международная донорская конференция по Сирии. Представители более 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в Брюссель, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в Сирии и состояние политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране. Россию на двухдневной донорской конференции будет представлять постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.