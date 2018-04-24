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В ООН намерены собрать $3,5 млрд для оказания помощи нуждающимся в Сирии
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В ООН намерены собрать $3,5 млрд для оказания помощи нуждающимся в Сирии 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости. ООН почти исчерпала ресурсы для оказания помощи нуждающимся в Сирии, в текущем году требуется собрать на эти цели около 3,5 миллиарда долларов, заявил во вторник на международной конференции по Сирии в Брюсселе замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
"С продолжающимся ростом числа лиц, которые нуждаются в срочной помощи, ООН исчерпала свои ресурсы для ответа на эту ситуацию", — заявил он.
"В этом году ООН и сотрудничающие с ней организации изыскивают 3,5 миллиарда долларов для оказания помощи", — добавил он.
В Брюсселе в понедельник открылась вторая международная донорская конференция по Сирии и региону, первый день посвящен работе с НПО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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