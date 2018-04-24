В ООН намерены собрать $3,5 млрд для оказания помощи нуждающимся в Сирии

"С продолжающимся ростом числа лиц, которые нуждаются в срочной помощи, ООН исчерпала свои ресурсы для ответа на эту ситуацию", — заявил он.

"В этом году ООН и сотрудничающие с ней организации изыскивают 3,5 миллиарда долларов для оказания помощи", — добавил он.

В Брюсселе в понедельник открылась вторая международная донорская конференция по Сирии и региону, первый день посвящен работе с НПО.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>