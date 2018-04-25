МИД РФ: ЕС должен помочь вновь собрать Сирию воедино 

Также российский дипломат назвал ошибкой решение организаторов не приглашать на конференцию представителей Сирии.
"Это неправильно, — отметил он. — Если мы говорим о необходимости оказать помощь Сирии и ее народу в восстановлении страны, надо видеть тех, кто представляет этот народ".
Кроме того, Чижов подчеркнул, что ракетные удары по Сирии отнюдь не помогают политическому урегулированию в стране, имея в виду ракетный обстрел сирийских баз силами США, Великобритании и Франции.
На донорской конференции, прошедшей год назад, было собрано 6 миллиардов долларов. Значительная часть этой суммы ушла на помощь соседним с Сирией странам, в первую очередь, Ливану и Иордании, которые принимают у себя сирийских беженцев.
Между тем глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая на конференции, заявила, что Евросоюз не намерен помогать восстанавливать Сирию до того, как там начнется процесс политического урегулирования, хотя и отметила, что «мы будем с удовольствием поддерживать единую, мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования».
Ранее Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес рассказала на конференции, что гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, помощь необходима более чем 13 миллионам человек, половина из них — дети. А замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что у ООН практически не осталось ресурсов для помощи Сирии, тогда как только в нынешнем году на данные цели потребуется 3,5 миллиарда долларов.
В донорской конференции принимают участие премьер Ливана Саад Харири, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, премьер Иордании Хани аль-Мульки, а также ожидается глава МИД Японии Таро Коно. Францию представляет госсекретарь внешнеполитического ведомства Жан-Батист Лемуан, Россию — постпред при ЕС Владимир Чижов.