Ещё
МИД РФ: ЕС должен помочь вновь собрать Сирию воедино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ: ЕС должен помочь вновь собрать Сирию воедино 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Также российский дипломат назвал ошибкой решение организаторов не приглашать на конференцию представителей Сирии.
"Это неправильно, — отметил он. — Если мы говорим о необходимости оказать помощь Сирии и ее народу в восстановлении страны, надо видеть тех, кто представляет этот народ".
Кроме того, Чижов подчеркнул, что ракетные удары по Сирии отнюдь не помогают политическому урегулированию в стране, имея в виду ракетный обстрел сирийских баз силами США, Великобритании и Франции.
На донорской конференции, прошедшей год назад, было собрано 6 миллиардов долларов. Значительная часть этой суммы ушла на помощь соседним с Сирией странам, в первую очередь, Ливану и Иордании, которые принимают у себя сирийских беженцев.
Между тем глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая на конференции, заявила, что Евросоюз не намерен помогать восстанавливать Сирию до того, как там начнется процесс политического урегулирования, хотя и отметила, что «мы будем с удовольствием поддерживать единую, мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования».
Ранее Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес рассказала на конференции, что гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, помощь необходима более чем 13 миллионам человек, половина из них — дети. А замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что у ООН практически не осталось ресурсов для помощи Сирии, тогда как только в нынешнем году на данные цели потребуется 3,5 миллиарда долларов.
В донорской конференции принимают участие премьер Ливана Саад Харири, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, премьер Иордании Хани аль-Мульки, а также ожидается глава МИД Японии Таро Коно. Францию представляет госсекретарь внешнеполитического ведомства Жан-Батист Лемуан, Россию — постпред при ЕС Владимир Чижов.
Российская Газета: последние новости
Пушков ответил на угрозы генсека Совета Европы в адрес РФ МИД: РФ не допустит военных инспекций Украины в Крыму Сотрудники генконсульства РФ в Сиэтле начали покидать город
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»97
Россияне упустили свой исторический шанс430
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
Садальский раскрыл тайну Галкина23
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»60
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение