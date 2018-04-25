МИД РФ: ЕС должен помочь вновь собрать Сирию воедино

Также российский дипломат назвал ошибкой решение организаторов не приглашать на конференцию представителей Сирии

"Это неправильно, — отметил он. — Если мы говорим о необходимости оказать помощь Сирии и ее народу в восстановлении страны, надо видеть тех, кто представляет этот народ".

Великобритании и Франции. Кроме того, Чижов подчеркнул, что ракетные удары по Сирии отнюдь не помогают политическому урегулированию в стране, имея в виду ракетный обстрел сирийских баз силами США

На донорской конференции, прошедшей год назад, было собрано 6 миллиардов долларов. Значительная часть этой суммы ушла на помощь соседним с Сирией странам, в первую очередь, Ливану Иордании , которые принимают у себя сирийских беженцев.

Между тем глава европейской дипломатии Федерика Могерини , выступая на конференции, заявила, что Евросоюз не намерен помогать восстанавливать Сирию до того, как там начнется процесс политического урегулирования, хотя и отметила, что «мы будем с удовольствием поддерживать единую, мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования».