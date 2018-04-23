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Глава МИД ФРГ: страны G7 призывают Россию внести вклад в урегулирование конфликта в Сирии
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Глава МИД ФРГ: страны G7 призывают Россию внести вклад в урегулирование конфликта в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 апреля. Министры иностранных дел стран Группы семи намерены в понедельник обратиться с призывом к России внести вклад в политическое урегулирование конфликта в Сирии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя вопрос о содержании итогового заявления глав МИД G7 по итогам двухдневной встречи в Торонто.
"Оно (коммюнике саммита — прим. ТАСС) вновь констатирует, что без России политического решения в Сирии не будет и что Россия должна внести свой вклад в такое решение", — цитирует агентство Reuters главу МИД ФРГ.
В воскресенье по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств членов G7 в Торонто представитель администрации США высокого ранга заявил, что страны Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сохраняют открытость для диалога с Россией, но они также намерены продолжить возлагать на нее ответственность за «злонамеренные действия». Представитель администрации США добавил, что вскоре должно быть распространено итоговое коммюнике, в котором Россия точно будет упомянута.
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