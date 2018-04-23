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Слуцкий: Совбез ООН уже давно взломан Госдепом
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Слуцкий: Совбез ООН уже давно взломан Госдепом 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Заявление Генсека ООН Антониу Гутерриша о начале новой холодной войны является сигналом к необходимости добиваться сохранения самих Объединённых Наций и их базовых принципов, заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша отражают реальную ситуацию, заключающуюся в том, что Совбез ООН уже давно, по крайней мере частично, взломан Госдепом США, — подчеркнул парламентарий. — Давайте вспомним последовательно ситуации в Ираке и Ливии. Резолюции СБ ООН выпускались на основе информации из Вашингтона, которая потом не подтверждалась. А между тем режим в этих странах был свергнут, их лидеры казнены, а сами Ирак и Ливия, по сути, утратили свою государственность. Попытка применить эти же приёмы делается сегодня и по сирийскому досье на площадке Совбеза ООН».
Вместе с этим ООН не перестала стоять во главе мировой архитектуры.
«Но США, которые по-прежнему стремятся построить однополярный мир с единственным центром силы в Вашингтоне, пытаются протащить реформу ООН, чтобы понизить её главенствующую роль, — уверен парламентарий. — Россия выступает категорически против этого. Мы за многополярный мир, но в современных реалиях за сохранение такого порядка приходится бороться».
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью шведскому телевидению заявил о начале новой холодной войны.
Гутерриш признал, что Совбез «неэффективен» и механизмы диалога и коммуникации между членами организации де-факто перестали функционировать из-за продолжающегося политического конфликта между Россией и странами Запада.
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