В Совфеде сообщили о готовности России к сотрудничеству с Францией по Сирии

Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности Парижа вести диалог со всеми странами, которые могут способствовать политическому процессу в Сирии, в особенности с Россией, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

"Конечно, Россия готова к сотрудничеству с Францией. Мы неоднократно говорили, что мы готовы к сотрудничеству, к любому поиску любых вариантов по Сирии", — заявил Серебренников.

Вместе с тем он отметил, что лично у него доверия это заявление французского лидера не вызывает, в том числе, и после атаки коалиции на Сирию на минувшей неделе.

"Я этому заявлению не верю. Сегодня одно, вчера было другое, послезавтра опять будут противоречивые заявления", — сказал сенатор.

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