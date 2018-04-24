МИД РФ: Власти Сирии готовы к диалогу, несмотря на удары Запада 

Дамаск готов к диалогу, несмотря на нанесенные США, Британией и Францией удары. Об этом постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил 24 апреля в Брюсселе в интервью бельгийскому новостному изданию Euroactiv перед началом международной донорской конференции по Сирии.
По словам Чижова, «сирийское правительство все еще готово разговаривать», хотя нанесение ударов, конечно, затруднило диалог.
Также постпред подчеркнул, что «я действительно не верю, что кто-то может думать, что контактировать с властями Сирии становится все сложнее».
Вторая международная донорская конференция по Сирии открылась в бельгийской столице 24 апреля. На нее прибыли представители более 85 стран и организаций, приглашенные Евросоюзом и ООН. Планируется, что в ходе конференции будет обсуждено сирийское урегулирование и собрана помощь для беженцев.
При этом представителей Сирии на мероприятие не позвали.
"Странно проводить конференцию по Сирии без участия каких-либо ее представителей", — подчеркнул в этой связи Чижов.