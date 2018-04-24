МИД РФ: Власти Сирии готовы к диалогу, несмотря на удары Запада

По словам Чижова, «сирийское правительство все еще готово разговаривать», хотя нанесение ударов, конечно, затруднило диалог.

Также постпред подчеркнул, что «я действительно не верю, что кто-то может думать, что контактировать с властями Сирии становится все сложнее».

Вторая международная донорская конференция по Сирии открылась в бельгийской столице 24 апреля. На нее прибыли представители более 85 стран и организаций, приглашенные Евросоюзом и ООН . Планируется, что в ходе конференции будет обсуждено сирийское урегулирование и собрана помощь для беженцев.

При этом представителей Сирии на мероприятие не позвали.

"Странно проводить конференцию по Сирии без участия каких-либо ее представителей", — подчеркнул в этой связи Чижов.