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Чижов представит Россию на конференции по Сирии в Брюсселе
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Чижов представит Россию на конференции по Сирии в Брюсселе 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов будет представлять Россию на конференции по поддержке будущего Сирии, которая пройдет в Брюсселе 24-25 апреля, сообщила пресс-служба постоянного представительства РФ при ЕС.
"Российскую Федерацию на международной министерской донорской конференции «Будущее Сирии и региона» (Брюссель, 24-25 апреля) будет представлять постоянный представитель России при ЕС Владимир Алексеевич Чижов", — сообщила пресс-служба.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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