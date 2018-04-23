Чижов представит Россию на конференции по Сирии в Брюсселе 

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов будет представлять Россию на конференции по поддержке будущего Сирии, которая пройдет в Брюсселе 24-25 апреля, сообщила пресс-служба постоянного представительства РФ при ЕС.
"Российскую Федерацию на международной министерской донорской конференции «Будущее Сирии и региона» (Брюссель, 24-25 апреля) будет представлять постоянный представитель России при ЕС Владимир Алексеевич Чижов", — сообщила пресс-служба.
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