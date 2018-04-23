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Си Цзиньпин выступил за активизацию сотрудничества КНР и РФ в сфере дипломатии
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Си Цзиньпин выступил за активизацию сотрудничества КНР и РФ в сфере дипломатии 

ТАСС 51 минуту назад
ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник выразил заинтересованность в активизации китайско-российского сотрудничества в области дипломатии.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
"Китай и Россия должны оказывать друг другу поддержку, усиливая сотрудничество на международной арене", — подчеркнул китайский лидер в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, прибывшим с официальным визитом в Пекин.
Глава российского МИД находится в Пекине с двухдневным визитом, в рамках которого состоялась его встреча с китайским коллегой Ван И. 24 апреля Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
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