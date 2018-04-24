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Посол Британии оценил влияние «дела Скрипаля» на получение россиянами виз
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Посол Британии оценил влияние «дела Скрипаля» на получение россиянами виз 

Федеральное агентство новостей 24 минуты назад
Москва, 24 апреля. Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что ситуация вокруг так называемого дела Скрипаля не повлияет на процесс получения виз для россиян.
По словам Бристоу, такая ситуация не повлияет на процесс получения виз для обычных заявителей. Бристоу напомнил, что россияне могут подать документы на визу как обычно, то есть через визовый центр.
«Мы надеемся, что время, необходимое на обработку заявок, останется практически тем же, что и раньше. Так что в целом — без изменений», — цитирует РИА Новости посла.
Бристоу подчеркнул, что также не стоит ждать проблем, связанных с увеличением сроков при подаче документов.
Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипаля причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
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