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Эксперт объяснил, почему США не заинтересованы в смене власти на Украине
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Эксперт объяснил, почему США не заинтересованы в смене власти на Украине 

РИА Новости 51 минуту назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал заявление депутата Рады Вадима Рабиновича, рассказавшего о желании Запада сменить власть на Украине. Мнение эксперта приводит RT.
"Администрацию Дональда Трампа не волнует Украина. В 2014 году, когда у власти был Барак Обама, — да, но сейчас мода на Украину прошла. Во время президентских выборов США будут наблюдать: не будут никого ни поддерживать, ни топить. Трампа не интересует Украина как геополитический плацдарм", — заявил Охрименко.
Эксперт также отметил, что на Украине уже начались «предпрезидентские выборы». По его мнению, в настоящий момент нельзя определенно сказать, на какую кандидатуру поставят украинские олигархи. Среди возможных претендентов на пост главы государства он назвал Рабиновича и действующего главу МВД Украины Арсена Авакова.
Ранее Рабинович заявил, что Запад подает Украине сигналы о необходимости смены власти в стране. По его мнению, Порошенко находится в безвыходной ситуации и, скорее всего, не сможет занять президентский пост второй срок подряд.
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