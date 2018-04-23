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Лавров обвинил Макрона в колониалистской политике
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Лавров обвинил Макрона в колониалистской политике 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится с визитом в Пекине, прокомментировал недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, призвавшего Соединенные Штаты и другие страны западной коалиции не выводить войска из Сирии даже после окончательного разгрома террористов на ее территории. По мнению главы МИД РФ, такой подход напоминает времена колониализма.
"Это уже какая-то колониальная позиция", — заметил Лавров относительно идеи остаться в республике на постоянной основе, чтобы «строить новую Сирию». Министр также пообещал выяснить у французских коллег, что именно они имели в виду. Напомним, Макрон высказался в том духе, что в восстановлении страны после окончания там боевых действий должны принять участие США, Франция, другие их союзники, «и даже Турция и Россия». В Москве ранее заявляли, что оказывают поддержку сирийской армии по просьбе официального Дамаска для выполнения определенных задач.
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