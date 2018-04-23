Путин высказал претензии Макрону за бомбардировку Сирии

Президенты двух стран поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон поговорили по телефону. Как сообщает Кремль, одной из основных тем переговоров стала Сирия . Российский лидер раскритиковал ракетно-бомбовый удар, в котором, в том числе, принял участие Париж.

Путин напомнил, что эта акция стала грубейшим нарушением международного права и вызвала новые сложности в урегулировании сирийского конфликта.

Вместе с тем лидеры двух стран «условились» продолжить совместные усилия российских и французских представителей с целью возобновления мирного договора на основе резолюции 2254 Совбеза ООН с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи

Также Путин и Макрон выступили за сохранение договоренностей по иранской ядерной программы.