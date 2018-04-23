Путин указал Макрону на грубейшее нарушение

Отмечается, что лидеры затронули ситуацию в Сирии, которая сложилась после «ракетно-бомбовых ударов США и их союзников».

«С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса. В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что стороны также выступили за «продолжение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».