Ещё
В Госдуме рассказали об уровне безопасности в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме рассказали об уровне безопасности в Крыму 

RT на русском 25 минут назад
Фото: depositphotos.com
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с ФАН рассказал о безопасности в республике.
«Всех, кто способен на диверсии в Крыму, мы знаем и пофамильно и в лицо. Единственное, чего мы опасаемся, это экстремистских действий со стороны Украины», — заявил парламентарий.
По его словам, спецслужбы отрабатывают все потенциальные диверсии так, что далеко не всё попадает в публичную плоскость.
«Но могу сказать, что мы находимся под постоянным напряжением», — добавил Бальбек.
Ранее стало известно, что подозреваемые в совершении диверсий на газопроводах и ЛЭП в Крыму осенью 2017 года установлены.
RT на русском: последние новости
Захарова прокомментировала ситуацию в Армении Путин указал Макрону на грубейшее нарушение международного права при ударе по Сирии Захарова рассказала об улучшении отношений России и Грузии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие254
Российские суда лишат входа на Украину101
Путин подпишет «беспрецедентный указ»115
На Москву обрушится торнадо47
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто19
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение