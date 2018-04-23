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История сирийского мальчика из ролика о «химатаке» на Западе никого не заинтересовала
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История сирийского мальчика из ролика о «химатаке» на Западе никого не заинтересовала 

Вести.Ru 1 час назад
Западные СМИ не заинтересовала история сирийского мальчика из ролика «Белых касок», который рассказал, что съемки видео о химической атаке — постановка. В итоговых программах эту тему предпочли обойти.
В воскресном выпуске телеканала France 24 эксперты почти 20 минут говорили об ударе по Сирии, о расследовании ОЗХО. При этом ведущий ни разу не озвучил версию о том, что атака могла быть сфабрикованной.
Похожая подача информации и в американских СМИ, отмечает телеканал «Россия 24».
В воскресном выпуске Fox News Криса Уоллеса показали интервью президента Франции Эммануэля Макрона. Он призвал союзников не выводить военные силы из Сирии даже после победы над ИГИЛ (запрещена в России). Других материалов на эту тематику в эфире не было.
Ни слова об этом и в программе Inside Politics телеканала CNN, где эксперты долго обсуждали сирийский вопрос. Британские СМИ — Sky News и Би-би-си — тоже последовали примеру Вашингтона и Парижа.
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