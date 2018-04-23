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Песков назвал условие реформы СБ ООН
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Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение

В Кремле назвали условие реформы СБ ООН 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТАСС
В Кремле прокомментировали слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неэффективности Совета Безопасности, передает "Интерфакс".
"Совбез — это главный международный орган, который имеет полномочия на рассмотрение ключевых вопросов международной безопасности и единственный соответствующий международный орган, каких-либо альтернатив у Совета Безопасности нет", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Спикер Кремля отметил, что любые вопросы, связанные с реформой Совбеза, должны приниматься при согласии постоянных членов Совета Безопасности.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о неэффективности Совета Безопасности ООН и объявил о возвращении холодной войны. По его мнению, орган больше не отражает баланс сил в мире, а многие страны злоупотребляют правом вето. На данный момент структура не едина и СБ не отражает позицию всего мира.
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