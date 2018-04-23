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Лавров: Россия и Китай — гаранты международной стабильности
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Лавров: Россия и Китай — гаранты международной стабильности 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Россия и Китай являются гарантами международной стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на деловой встрече с коллегой из Поднебесной Ван И, сообщает телеканал «МИР 24». Переговоры прошли в Пекине в преддверии заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.
Глава российской дипломатии отметил, что развитие стратегического партнерства с Китаем является одним из основных приоритетов российской внешней политики.
«Мы отмечаем динамику экономических связей. Китай прочно занимает первое место в списке торговых партнеров России», — сказал Сергей Лавров.
В свою очередь Ван И отметил, что дальнейшее укрепление российско-китайских отношений отвечает интересам обеих стран.
Напомним, на днях власти КНР заявили, что поддерживают сворачивание ядерной программы КНДР и считают, что это решение сможет улучшить ситуацию на Корейском полуострове. В Москве солидарны с китайскими коллегами и также приветствовали шаги Северной Кореи, назвав это шансом на деэскалацию напряженности в регионе.
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