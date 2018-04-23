Китай оценил российскую политику в Сирии

Глава МИД Китая положительно оценил российскую политику в Сирии

Он подчеркнул, что Китай придерживается схожей с российской позиции по сирийскому и иранскому вопросам.

РИА Новости: последние новости

Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии после ударов коалиции

Россия и Китай негативно оценили ракетный удар США и их союзников по Сирии

США не пользуются каналом с Россией по кибербезопасности, заявили в МИД