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Китай оценил российскую политику в Сирии
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Глава МИД Китая положительно оценил российскую политику в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Россия приложила огромные усилия для возвращения сирийского вопроса в рамки Совета Безопасности ООН и добилась позитивных результатов в этом, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Во-первых, сирийский вопрос должен вернуться в рамки резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Это означает, что международное сообщество должно прилагать все усилия для политического решения этого вопроса. Россия уже сделала огромные усилия и добилась позитивных результатов. Мы выражаем свое полное одобрение", — заявил Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он подчеркнул, что Китай придерживается схожей с российской позиции по сирийскому и иранскому вопросам.
"Министр Лавров только что озвучил позицию по сирийскому и иранскому вопросу. Китайская сторона полностью понимает это. Мы также придерживаемся сходной позиции", — сказал Ван И.
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