Глава МИД Китая положительно оценил российскую политику в Сирии

Сергеем Лавровым. "Во-первых, сирийский вопрос должен вернуться в рамки резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Это означает, что международное сообщество должно прилагать все усилия для политического решения этого вопроса. Россия уже сделала огромные усилия и добилась позитивных результатов. Мы выражаем свое полное одобрение", — заявил Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ

Он подчеркнул, что Китай придерживается схожей с российской позиции по сирийскому и иранскому вопросам.

"Министр Лавров только что озвучил позицию по сирийскому и иранскому вопросу. Китайская сторона полностью понимает это. Мы также придерживаемся сходной позиции", — сказал Ван И.