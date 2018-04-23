Посольство РФ: Отношения РФ и Британии достигли новой низкой точки

Парламент Великобритании , который намерен создать группу по защите от гибридных угроз РФ , позволяет втягивать себя в русофобскую кампанию. С таким заявлением выступило посольство России в Лондоне.

"Мы слышали о решении создать новую координационную группу по России, которую возглавит глава парламентского комитета по международным делам Том Тугендхат и в состав которой войдут другие высокопоставленные члены парламента. Цель группы — координация усилий палаты общин по поиску ответа на российские «гибридные угрозы», — рассказал РИА Новости представитель российской дипмиссии.

По его словам, тот факт, что группа была создана на антироссийской основе, вызывает сожаление.

"Вместо того, чтобы искать пути для восстановления российско-британских отношений или, по крайней мере, сохранения каналов общения, парламент вновь позволяет втягивать себя в очередную русофобскую кампанию, запущенную консервативным правительством", — подчеркнули в посольстве РФ.

Там напомнили, что двусторонние отношения России и Великобритании «достигли новой низкой точки» после того, как Лондон бездоказательно обвинил Москву в отравлении агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Политические контакты были заморожены по инициативе британской стороны. России угрожают новыми санкциями. «Киберугрозы, исходящие из России», вновь разыгрываются в политических целях. К сожалению, создание такой группы на откровенно неконструктивной антироссийской основе не приведет к изменению данной ситуации. Наоборот, это приведет к дальнейшему ухудшению наших отношений", — констатировали в российском посольстве в Лондоне.