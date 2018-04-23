Лавров: Россия и Китай будут препятствовать подрыву иранской ядерной сделки 

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Россия и Китай будут препятствовать подрыву Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.
"Мы против пересмотра этих договоренностей, считаем очень контрпродуктивным пытаться свести на нет многолетние международные усилия, которые предпринимались в рамках переговоров «шестерка плюс Иран», — подчеркнул он. — Будем препятствовать тому, чтобы эти договоренности, закрепленные в резолюции Совета Безопасности ООН, были подорваны".