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Лавров: Россия и Китай будут препятствовать подрыву иранской ядерной сделки
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Лавров: Россия и Китай будут препятствовать подрыву иранской ядерной сделки 

ТАСС 34 минуты назад
ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Россия и Китай будут препятствовать подрыву Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.
"Мы против пересмотра этих договоренностей, считаем очень контрпродуктивным пытаться свести на нет многолетние международные усилия, которые предпринимались в рамках переговоров «шестерка плюс Иран», — подчеркнул он. — Будем препятствовать тому, чтобы эти договоренности, закрепленные в резолюции Совета Безопасности ООН, были подорваны".
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