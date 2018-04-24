Страны G7 поддержали позицию Британии по делу Скрипаля

"Мы осуждаем самым серьезным образом атаку, которая произошла в Солсбери, Великобритании, 4 марта 2018 года… Россия должна предоставить полное раскрытие ранее незаявленной программы «Новичок» в ОЗХО в соответствии с международными обязательствами", — говорится в коммюнике.

Отмечается, что «альтернативных правдоподобных объяснений» произошедшего в Солсбери нет. Россию призвали немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран «большой семерки» обвинили Россию в дестабилизирующем поведении.