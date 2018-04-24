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Страны G7 поддержали позицию Британии по делу Скрипаля
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Страны G7 поддержали позицию Британии по делу Скрипаля 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Страны G7 поддержали позицию Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление глав МИД стран «большой семерки».
"Мы осуждаем самым серьезным образом атаку, которая произошла в Солсбери, Великобритании, 4 марта 2018 года… Россия должна предоставить полное раскрытие ранее незаявленной программы «Новичок» в ОЗХО в соответствии с международными обязательствами", — говорится в коммюнике.
Отмечается, что «альтернативных правдоподобных объяснений» произошедшего в Солсбери нет. Россию призвали немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран «большой семерки» обвинили Россию в дестабилизирующем поведении.
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