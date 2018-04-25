Посол: поддержка Токио позиции G7 по делу Скрипаля наносит большой урон отношениям с РФ

"Я не понимаю, почему Япония поддержала антироссийские утверждения Великобритании и других стран. Это глубокий урон для отношений России и Японии", — сказал он.

Галузин также выразил мнение, что альянс Японии и США в условиях ухудшения отношений Москвы и Вашингтона становится препятствием на пути к развитию российско-японского сотрудничества. «Мы не можем не видеть того обстоятельства, что, к великому сожалению, сегодня недружественную политику в отношении России проводят США», — добавил посол.

Говоря о предстоящем в мае этого года визите японского премьер-министра Синдзо Абэ в РФ и его готовящейся встрече с российским лидером Владимиром Путиным , дипломат подчеркнул, что «необходимо решить не только такие специфические вопросы, как заключение мирного договора, но и все двусторонние проблемы в целом».

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи на прошлой неделе сделали в Оттаве совместное заявление, в котором призвали Россию раскрыть якобы имеющуюся у нее программу производства нервно-паралитического вещества «Новичок» и незамедлительно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери 4 марта. Москва неоднократно указывала, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.