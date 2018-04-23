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В посольстве России раскритиковали британский парламент за русофобию
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В посольстве России раскритиковали британский парламент за русофобию 

РИА Новости 42 минуты назад
ЛОНДОН, 23 апр — РИА Новости, Мария Табак. Британский парламент, создавая группу по защите от гибридных угроз РФ, позволяет втягивать себя в русофобскую кампанию, заявил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне.
"Мы слышали о решении создать новую координационную группу по России, которую возглавит глава парламентского комитета по международным делам Том Тугендхат и в состав которой войдут другие высокопоставленные члены парламента. Цель группы — координация усилий палаты общин по поиску ответа на российские «гибридные угрозы», — отметил он.
"Тот факт, что группа была создана на антироссийской основе, вызывает сожаление. Вместо того, чтобы искать пути для восстановления российско-британских отношений или, по крайней мере, сохранения каналов общения, парламент вновь позволяет втягивать себя в очередную русофобскую кампанию, запущенную консервативным правительством", — подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что двусторонние отношения РФ и Великобритании «достигли новой низкой точки» после того, как правительство Соединенного Королевства обвинило Россию в отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Политические контакты были заморожены по инициативе британской стороны. России угрожают новыми санкциями. «Киберугрозы, исходящие из России», вновь разыгрываются в политических целях. К сожалению, создание такой группы на откровенно неконструктивной антироссийской основе не приведет к изменению данной ситуации. Наоборот, это приведет к дальнейшему ухудшению наших отношений", — отметил представитель посольства РФ.
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