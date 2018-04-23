Посольство РФ сожалеет о том, что британский парламент втягивается в русофобскую кампанию

ЛОНДОН, 23 апреля. / ТАСС /. Посольство России в Лондоне сожалеет о том, что парламент Великобритании втягивается в «русофобскую кампанию», что, по мнению диппредставительства, лишь приведет к ухудшению отношений между странами.

Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь посольства, комментируя информацию о создаваемой в Палате общин межпартийной группы по России.

По информации британских СМИ, группа займется помощью в защите от угроз, которые РФ якобы представляет для Великобритании.

"Мы слышали о решении создать новую координационную группу по России, которую возглавит глава парламентского комитета по международным делам Том Тугендхат и в состав которой войдут другие высокопоставленные члены парламента. Цель группы — координация усилий Палаты общин по поиску ответа на российские «гибридные угрозы», — отметили в посольстве.

"Тот факт, что группа была создана на антироссийской основе, вызывает сожаление. Вместо того чтобы искать пути для восстановления российско-британских отношений или, по крайней мере, сохранения каналов общения, парламент вновь позволяет втягивать себя в очередную русофобскую кампанию, запущенную консервативным правительством", — обратил внимание пресс-секретарь диппредставительства.

Как констатировали в посольстве, двусторонние отношения между странами «достигли новой низкой точки после того, как британское правительство обвинило Россию в отравлении Сергея Юлии Скрипалей ». «Политические контакты были заморожены по инициативе британской стороны. России угрожают новыми санкциями», — добавили в посольстве.

"К сожалению, создание такой группы на откровенно неконструктивной антироссийской основе не приведет к изменению данной ситуации. Наоборот, это приведет к дальнейшему ухудшению наших отношений", — уверены в диппредставительстве.