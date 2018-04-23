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Глава МИД Китая призвал бережно сохранять российско-китайские отношения
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Глава МИД Китая призвал бережно сохранять российско-китайские отношения 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
По его словам, такой подход также соответствует целям сохранения мира.
Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о необходимости сохранения российско-китайских отношений в долгосрочной перспективе.
— Важно неуклонно развивать, бережно сохранять китайско-российские отношения — в этом наш общий стратегический выбор. И это наше решение нацелено на долгосрочную перспективу, — отметил он.
По мнению главы МИД Китая партнерские отношения отвечают интересам двух государств и народов, передает ФАН.
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