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Главы МИД России и Китая призвали к мирному урегулированию в Сирии
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Главы МИД России и Китая призвали к мирному урегулированию в Сирии 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе обмена мнениями по ситуации в Сирии он и его коллега из КНР Ван И под подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования конфликта в САР и договорились координировать позиции по этому вопросу в ООН.
"Мы подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса и условились наращивать двустороннюю координацию на данном направлении, в том числе в Совбезе ООН", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой.
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