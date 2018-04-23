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Клименко объяснил портрет Сталина в своем кабинете
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Клименко объяснил портрет Сталина в своем кабинете 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Советник президента России по интернету Герман Клименко прокомментировал портрет советского лидера Иосифа Сталина, стоящего в его рабочем кабинете на столе.
«Мне всегда любопытно смотреть на реакцию людей. Сталин на столе действительно стоит — это открытка, я ее решил оставить, потому что это такой манипулятивный инструмент. Сидишь смотришь, как люди реагируют на это», — цитирует The Insider Клименко.
По его словам, очень многое из того, что сейчас происходит в обществе, происходит «потому что есть тренд». «У меня самого есть много разных семейных историй, очень разных, очень специфичных. Мне кажется, когда люди выходят на площадь и начинают заниматься идиотизмом, это все не очень красиво», — отметил Клименко.
Советник президента также лично оценил роль Сталина в истории.
«У меня спокойное отношение к истории. Я считаю, что в истории каждому есть место. Я не сторонник сноса памятников. Знать правду надо, но от этого ничего не меняется. Закапывание и прятанье приводит к тому, что мы очень мало знаем про свою историю. В день, когда мы перестанем сносить памятники, возможно, наступит гражданское примирение в обществе», — добавил он.
Ранее кадр, на котором в кабинете Клименко виден портрет Сталина, появился в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
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