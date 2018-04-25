В Москве согласовали «Левому фронту» проведение митинга

Власти Москвы согласовали «Левому фронту» проведение митинга

Ранее лидер движения Сергей Удальцов сообщил в своем Twitter-аккаунте, что подал заявку в мэрию о проведении митинга, посвященного обсуждению инаугурации Владимира Путина , на площади Революции 6 мая.

"Мы согласовали проведение этой акции на Суворовской площади. Организаторы согласились на это", — сказал Черников РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что достигнутая договоренность демонстрирует, что городская администрация находит общий язык с различными политическими и общественными движениями.

При этом Удальцов сообщил РИА Новости, что движение пока рассматривает предложение мэрии.