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В Москве согласовали «Левому фронту» проведение митинга
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Власти Москвы согласовали «Левому фронту» проведение митинга 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэрия Москвы согласовала "Левому фронту" проведение митинга 6 мая на Суворовской площади, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Ранее лидер движения Сергей Удальцов сообщил в своем Twitter-аккаунте, что подал заявку в мэрию о проведении митинга, посвященного обсуждению инаугурации Владимира Путина, на площади Революции 6 мая.
"Мы согласовали проведение этой акции на Суворовской площади. Организаторы согласились на это", — сказал Черников РИА Новости.
Глава ведомства подчеркнул, что достигнутая договоренность демонстрирует, что городская администрация находит общий язык с различными политическими и общественными движениями.
При этом Удальцов сообщил РИА Новости, что движение пока рассматривает предложение мэрии.
"Думаю, что мы будем согласны на Суворовскую площадь, так как главное — иметь площадку для сбора людей в центре города. Суворовская площадь для этого подходит", — сказал Удальцов.
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