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В ПАСЕ отказались обсуждать «вмешательство России в дела Великобритании»
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В ПАСЕ отказались обсуждать «вмешательство России в дела Великобритании» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бюро ПАСЕ отвергло инициативу парламентария Британии обсудить на сессии «вмешательство РФ в Великобританию», сообщили РИА Новости в аппарате Ассамблеи
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