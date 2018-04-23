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В ПАСЕ отказались обсуждать «вмешательство России в дела Великобритании»
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В ПАСЕ отказались обсуждать «вмешательство России в дела Великобритании»
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
Бюро ПАСЕ отвергло инициативу парламентария Британии обсудить на сессии «вмешательство
РФ
в
Великобританию
», сообщили
РИА Новости
в аппарате Ассамблеи
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