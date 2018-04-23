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В Совфеде высказались о заявлении генсека ООН
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В Совфеде прокомментировали заявление генсека ООН о структурных проблемах 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о структурных проблемах.
«В заявлении даётся правильная картинка происходящего. Совет Безопасности на глазах утрачивает свою роль главного и единственного института в сфере международных отношений, который может определять вопросы применения силы», — сказал сенатор.
По его словам, такая ситуация сложилась в связи с тем, что страны Запада, в первую очередь США, последовательно ведут линию размывания роли ООН и Совбеза.
Как отметил Косачёв, это главная причина кризиса ООН.
Ранее президент Центра стратегических коммуникаций политолог Дмитрий Абзалов в разговоре с RT слова прокомментировал Гутерреша, который заявил, что мир вновь столкнулся с холодной войной.
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